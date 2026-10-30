Der VfB Stuttgart hat das erste Ticket für das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen gebucht. Zuhause im Stadion auf der Waldau gelang den Stuttgarterinnen gegen die SGS Essen aus der 2. Frauen-Bundesliga ein 3:0 (2:0).

"Wir haben das ganze Spiel über dominiert", sagte Niko Schneck. "Der Sieg geht völlig in Ordnung und war hochverdient. Mich freut es, dass wir bereit waren die Spielweise von Essen zu erwidern und dass die Mannschaft nach einer schweren Phase so eine Leistung abrufen konnte. Sie haben gezeigt, dass Einsatz, Wille und Leidenschaft unsere Basis bilden. Heute sollte man am Einsatz und der Intensität erkennen, dass wir in der ersten Liga spielen. Es ging nicht darum den Gegner an die Wand zu spielen, sondern über einzelne Momente, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Außerdem haben wir zu Null gespielt, was mich natürlich besonders für Laura Giuliani freut."

Sieg in Unterzahl

In der 19. Minute brach Verena Wieder auf der linken Seite durch und schlug eine Flanke in den Sechzehner, die Rosa Rückert zum 1:0 für den VfB Stuttgart verwertete. Für die 19-Jährige war es die Torpremiere im Pokal in ihrem ersten Startelfeinsatz nach überstandener Sprunggelenksverletzung. Danach war es abermals Rückert, die den Ball zunächst durch das Mittelfeld trug und schließlich Verena Wieder am linken Strafraumeck bediente. Die Vorlagengeberin zum 1:0 verwandelte dieses Mal selbst und zog trocken in die linke untere Ecke ab (42.).

Im zweiten Durchgang führte Achcinska eine Ecke kurz auf Billa aus. Ihr Pass in den Strafraum landete auf Umwegen bei Stegemann, die den Ball zum 3:0 aus kurzer Distanz einnetzte (68.). Ab der 80. Minute war der VfB Stuttgart in Unterzahl, da Mickenhagen verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte und Trainer Nico Schneck bereits fünf Mal gewechselt hatte. Trotzdem ließ der aktuelle Tabellenelfte der Google Pixel Frauen-Bundesliga keine weiteren Chancen zu und brachte die Führung souverän über die Zeit.