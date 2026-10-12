2:1 gegen Island: U 17 eine Runde weiter

Die neuen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben auch ihr zweites Spiel in der ersten EM-Qualifikationsrunde gewonnen und sich somit vorzeitig ihren Platz für die 2. Qualifikationsrunde (17. bis 29. März 2027) gesichert. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter kam am DFB-Campus in Frankfurt am Main zu einem 2:1 (2:0) gegen Island und kann damit nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden.

„Wir haben heute gegen eine sehr robuste und kompakt verteidigende isländische Mannschaft gespielt, die mit ihrem schnellen Umschaltspiel immer wieder gefährlich wurde. In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft diesen Block sehr gut bespielt, sich einige Chancen erarbeitet und sich mit zwei Toren für eine starke Leistung belohnt", sagte Kathrin Peter. "Nach dem Anschlusstreffer direkt nach der Pause wurde die Partie deutlich kampfbetonter. Trotzdem haben wir nicht nur gut dagegengehalten, sondern uns auch weitere sehr gute Torchancen herausgespielt, bei denen die isländische Torhüterin mehrfach stark parieren musste. Leider ist das dritte Tor nicht gefallen, wodurch das Spiel bis zum Schluss spannend blieb. Insgesamt haben wir den Sieg aber verdient eingefahren und können sehr viel Positives aus dieser Mannschaftsleistung mitnehmen.“

Wie bereits gegen Kasachstan ging der deutsche Nachwuchs erneut früh in Führung. Kim Wardjawand (7.) vom 1. FC Köln verwertete eine flache Hereingabe von Clara Trümner und sorgte damit für den ersten Treffer des Spiels. Die deutsche Mannschaft kontrollierte das Spiel und baute ihre Führung fünf Minuten vor der Halbzeit aus. Ida Marie Roppel (40.) vom Hamburger SV köpfte den Ball nach einer Flanke von Wardjawand aus kurzer Distanz ins Tor der Isländerinnen.

Anschlusstreffer nach der Pause

Nach der Halbzeitpause erzielte Briet Fjola Bjarnadottir (50.) zunächst den Anschlusstreffer für die Isländerinnen. Das Spielgeschehen gestaltete sich im zweiten Durchgang insgesamt offener, aber die DFB-Juniorinnen blieben standhaft und brachten die Führung schlussendlich souverän über die Zeit.

Am Donnerstag (ab 12.30 Uhr, live bei DFB.TV) folgt das abschließende Gruppenspiel gegen Tschechien. Tickets für die Partie am DFB-Campus gibt es im DFB-Ticketshop.