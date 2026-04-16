2:1 gegen Frankreich: U 19-Frauen lösen EM-Ticket

Die deutschen U 19-Frauen haben sich für die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina qualifiziert. Im Duell mit Frankreich holte das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer beim 2:1 (1:0) im Essener Uhlenkrug-Stadion den dritten Sieg im dritten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde und damit den Gruppensieg. Die deutschen Tore erzielten Rosa Rückert (3.) und Helen Börner (79.).

"Wir sind natürlich sehr glücklich über den heutigen Sieg und die damit verbundene EM-Qualifikation", sagte Behringer. "Die Mädels haben großen Aufwand betrieben und sich belohnt. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe und freue mich, dass die Reise weitergeht."

Führung mit dem ersten Angriff

Vor 831 Zuschauer*innen ging die DFB-Auswahl durch den ersten Angriff direkt in Führung. Lina Szaraz schlug den Ball nach vorne über die rechte Seite und spielte so Kapitänin Rückert den Ball in den Lauf. Die Flügelspielerin setzte sich im Laufduell gegen ihre Gegenspielerin durch und zog trocken ins linke untere Eck ab (3.). Frankreichs erste Antwort war eine Direktabnahme von Justine Rouquet nach einer Ecke, die aber von DFB-Torhüterin Janne Krumme sicher gefangen werden konnte (5.). Drei Minuten später näherten sich die Französinnen erneut dem deutschen Tor an, doch Juliane Denizots Kopfball fand nur das Außennetz.

Anschließend kam die französische Auswahl vor allem über Eckbälle mehrfach vor das DFB-Gehäuse, die jedoch allesamt von den deutschen Verteidigerinnen bereinigt wurden. Die Deutschen adaptierten schnell die defensive Rolle und überließen der Équipe Tricolore das Spiel. Zur bislang größten Chance kam Frankreich in der 28. Minute über Léa Morissaint, die mit viel Platz auf Krumme zulaufen konnte, aber an der aus dem Kasten eilenden Torfrau scheiterte. Den Nachschuss aus 16 Metern schoss Célia Chabod über das Tor. Bis zum Pausenpfiff kam kein Team mehr zu einer Torchance.

Börner trifft zum Sieg

Die deutsche Auswahl kam mutig aus der Kabine und versuchte nun öfter nach vorne zu spielen. Nach einer Ecke kam Rückert aus etwa elf Metern zum Abschluss, den Frankreichs Torfrau Ceylin Yilmaz aber parierte. Das anschließende Gestochere entschieden die französischen Verteidigerinnen für sich (57.). Zum Ausgleich kam Frankreich in der 66. Minute, nachdem Morissaint einen Rückpass abfing, Krumme umkurvte und ins leere Tor traf. Laila Portella hatte in der Folge die nächste Möglichkeit auf dem Fuß, den steilen Pass konnte sie jedoch nicht kontrollieren (72.). Auf der anderen Seite küsste Rouquets Freistoßabnahme den deutschen Pfosten (75.).

Doch als nächstes jubelten erneut die Deutschen: Portella behauptete das Spielgerät im Mittelfeld und bediente Leonie Köpp an der Strafraumkante. Die hätte bereits schießen können, legte aber auf die besser positionierte Börner ab, die vor Yilmaz eiskalt blieb und zum 2:1 einschob (79.). Frankreich versuchte in den Schlussminuten aus allen Lagen noch zum Ausgleich zu kommen. Auch weil Krumme sich in einen mutigen Luftzweikampf um den Ball nach einer Ecke warf und dabei von einer Französin abgeräumt wurde, bleib das DFB-Team aber ohne weiteres Gegentor. Deutschland konnte sich mehrmals erfolgreich aus dem französischen Druck lösen und somit Zeit von der Uhr nehmen.

Die EM-Endrunde findet vom 27. Juni bis zum 11. Juli in Bosnien und Herzegowina statt. Ab Ende Mai startet die U 19 am DFB-Campus mit der Vorbereitung auf das Turnier.