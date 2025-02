13. Spieltag: Google Pixel Frauen-Bundesliga live im TV und Stream

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist mit ihrem ersten vollständigen Spieltag zurück aus der Winterpause. Zur Eröffnung des 13. Spieltags kam es in Frankfurt direkt zu einem Topspiel, als die Herbstmeisterinnen gegen die bis dahin punktgleichen Verfolgerinnen aus Leverkusen trafen. Die Eintracht siegte am Ende knapp mit 3:2. Zu einem Lokalduell kommt es am Sonntag in Baden, wo der SC Freiburg die TSG Hoffenheim empfängt. Die Partie SGS Essen gegen den 1. FC Köln musste am Samstag kurzfristig abgesagt werden. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zur TV-Übertragung am 13. Spieltag zusammen.

Wo laufen die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sechs Spiele des 13. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 13. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga laufen im Free-TV?

Wie gewohnt wird das Montagsspiel im Free-TV bei Sport1 übertragen. In Wolfsburg trifft der VfL ab 18 Uhr im AOK Stadion auf den FC Carl Zeiss Jena.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2024/2025 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport überträgt auch in der laufenden Spielzeit alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 13. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen 3:2

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – 1. FC Köln - Spielabsage

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FFC Turbine Potsdam – SV Werder Bremen 1:4

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – FC Bayern München

Montag (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – FC Carl Zeiss Jena

