Sportgerichtsbarkeit

Das Bundesgericht ist hauptsächlich zuständig als Rechtsmittelinstanz gegen Entscheidungen des Sportgerichts. Das DFB-Bundesgericht besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden sowie 34 Beisitzern. Das DFB-Bundesgericht entscheidet grundsätzlich in einer Besetzung mit drei, in Fällen grundsätzlicher Bedeutung mit fünf Sportrichtern. Unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen werden die Urteile des DFB-Bundesgerichts in diesem Bereich veröffentlicht.

Die Einzelheiten sind in der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB-geregelt.