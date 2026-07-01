Der Anfang bei der U 19-Europameisterschaft in Wales ist gelungen. Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen Dänemark winkt den deutschen U 19-Junioren bei einem weiteren Sieg gegen die Gastgeber am heutigen Mittwoch (ab 21 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Wrexham möglicherweise schon der Einzug ins Halbfinale. Wales war zum Auftakt beim 0:7 gegen Turnierfavorit Spanien chancenlos.

"Nach dem ersten Spiel gegen Dänemark hatte der eine oder andere kleine Beschwerden, beim Abschlusstraining waren aber alle an Bord", sagt Chefcoach Christian Wörns. "Die Jungs haben es im ersten Spiel gut gemacht, daher wird es keine großen Veränderungen geben. Das erste Ergebnis der Waliser trügt ein bisschen, denn sie haben ganz gut angefangen. Dann führte aber fast jeder Schuss von Spanien zu einem Treffer, und nach drei, vier Toren geriet Wales unter die Räder."

"Kein Gegentor kassieren und gewinnen"

Der DFB-Trainer weiter: "Natürlich sind die Waliser qualitativ nicht so hoch einzuschätzen wie andere Nationen, dennoch haben sie ihre taktischen Mittel und kämpfen um jeden Ball. Deswegen müssen wir wie in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ziel ist, im besten Fall kein Gegentor zu kassieren, das Duell zu gewinnen und so vorzeitig ins Halbfinale der Europameisterschaft einzuziehen."

Ob ein Sieg bereits zum Einzug in die Runde der besten Vier reichen würde, weiß das DFB-Team schon zum Anpfiff, denn das zweite Gruppenspiel zwischen dem neunmaligen Europameister Spanien und dem ersten deutschen Vorrundengegner Dänemark wird bereits um 19 Uhr MESZ in Denbighshire angepfiffen. Das letzte deutsche Gruppenduell gegen die Spanier findet ebendort am Samstag (ab 15 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) statt.

Das zweite deutsche Gruppenspiel in Wrexham wird heute der ungarische Unparteiische Bence Csonka leiten. Die Assistenten Balázs Szert (Ungarn) und Simon Kristensson (Schweden) sowie der Vierte Offizielle Joakim Östling (Schweden) komplettieren das Schiedsrichtergespann. Die DFB-Auswahl wird im Racecourse Ground in Wrexham im blauen Auswärtsdress auflaufen, das Torwarttrikot ist gelb.