Zweites EM-Spiel: Das ist die Startelf gegen England

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Norwegen geht es für die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 16 Uhr MESZ, live bei RTL+) in Larne gegen England um den nächsten Schritt ins Halbfinale der Europameisterschaft in Nordirland. Die Engländerinnen starteten beim 2:0 gegen die Nordirinnen ebenfalls erfolgreich ins Turnier. DFB-Trainerin Sabine Loderer setzt im zweiten EM-Spiel auf diese Startelf: Kropp - Hell, Dürr, Ernst, Itgenshorst, Säring, Hebben (K), Giesen, Dafinger, Kleemann, Choisy.

"Nachdem wir den ersten Schritt ins Turnier erfolgreich gesetzt haben, freuen wir uns jetzt darauf, den nächsten machen zu dürfen", so Loderer. "Norwegen war der erwartet schwere Gegner, und mit England erwartet uns jetzt ein weiteres Topteam. Solche Herausforderungen kennen und mögen die Mädels. Wir werden wieder unsere Überzeugung und Schärfe auf den Platz bringen und so ins unser Spiel finden."

Auch zweites EM-Spiel im Gratis-Livestream

Anstoß ist heute um 16 Uhr deutscher Zeit, RTL+ überträgt ab 15.45 Uhr im kostenlosen Stream sowie auf den RTL Sport-Kanälen auf YouTube und TikTok. Auch Sportdigital zeigt das Spiel. Bei einem Sieg gegen England wäre die deutsche Mannschaft erst sicher für das Halbfinale qualifiziert, falls Gastgeber Nordirland im späteren Gruppenspiel heute (ab 19 Uhr) nicht gegen Norwegen gewinnen sollte. Letzter Gruppengegner ist Nordirland am Sonntag (ab 16 Uhr MESZ) - erneut in Larne.

Die Halbfinalbegegnungen sowie das WM‑Playoff‑Spiel der beiden Gruppendritten sind für Donnerstag, 14. Mai, terminiert, das Finale in Belfast steigt am 17. Mai. Die Erst‑ und Zweitplatzierten der beiden Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein, die Gruppendritten spielen in einem WM‑Playoff den letzten Startplatz für die U 17‑Weltmeisterschaft im Oktober und November aus. Alle Partien werden auf UEFA.tv gezeigt.