DER DFB
Zweimal Deutschland vs. Spanien: DFB.TV zeigt beide U 19-EM-Endspiele live
Die U 19-Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben gleich die doppelte Chance auf den EM-Titel - und DFB.TV zeigt beide Endspiele live. Die U 19-Frauen machen am Freitag (ab 18 Uhr) bei der Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina in Sarajevo mit dem Finale gegen Spanien den Anfang, die U 19-Junioren folgen am Samstag (ab 20 Uhr) bei der EURO in Wales in Wrexham ebenfalls im finalen Duell mit Spanien.
Ulrike Ballweg, Sportliche Leiterin Talentförderung Frauen und Mädchen beim DFB, wird das EM-Finale der U 19-Frauen als Co-Kommentatorin begleiten. Auch auf RTL+ werden die beiden Endspiele übertragen.
Kategorien: DER DFB, U 19-Frauen, U 19-Junioren
Autor: dfb
DFB-Delegation um Ullrich und Rettig reist zum EM-Finale
Die deutschen U 19-Frauen erhalten im EM-Finale gegen Spanien am Freitag Unterstützung von einer Delegation um DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch Sportdirektorin Nia Künzer ist in Sarajevo vor Ort.
Video: Onyeka und Stange schießen U 19 ins EM-Finale
Die deutschen U 19-Junioren stehen im EM-Endspiel gegen Spanien. Otto Stange und Francis Onyeka drehten die Partie gegen die Ukraine und trafen zum 2:1. DFB.de zeigt die Highlights des Halbfinales im YouTube-Video.
Onyeka über EM-Finaleinzug: "Ich bin einfach nur stolz"
Nach dem 2:1 gegen die Ukraine im Halbfinale der EM in Wales ist die Vorfreude aufs Endspiel gegen Spanien am Samstag (ab 20 Uhr MESZ) bei der deutschen U 19 groß. DFB.de fasst die Reaktionen zusammen.