Die U 19-Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben gleich die doppelte Chance auf den EM-Titel - und DFB.TV zeigt beide Endspiele live. Die U 19-Frauen machen am Freitag (ab 18 Uhr) bei der Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina in Sarajevo mit dem Finale gegen Spanien den Anfang, die U 19-Junioren folgen am Samstag (ab 20 Uhr) bei der EURO in Wales in Wrexham ebenfalls im finalen Duell mit Spanien.

Ulrike Ballweg, Sportliche Leiterin Talentförderung Frauen und Mädchen beim DFB, wird das EM-Finale der U 19-Frauen als Co-Kommentatorin begleiten. Auch auf RTL+ werden die beiden Endspiele übertragen.