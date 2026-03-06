Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Terrence Boyd vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Boyd war in der 63. Minute der Drittligapartie bei Rot-Weiss Essen am 4. März 2026 von Schiedsrichter Lennart Kernchen des Feldes verwiesen worden.

Zwei Spiele Sperre für Wehen Wiesbadens May

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Niklas May vom Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

May war in der 38. Minute der Drittligapartie beim 1. FC Saarbrücken am 4. März 2026 von Schiedsrichter Timo Gansloweit des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Verweis für Aachens Geschäftsführer Azzouzi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Rachid Azzouzi, den Geschäftsführer des Drittligisten Alemannia Aachen, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Verweis belegt.

Da Geschäftsführer Azzouzi sein Verhalten nach Spielende bedauert und seit der Spielzeit 2018/2019 sportgerichtlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist, beantragt der DFB-Kontrollausschuss im summarischen Verfahren lediglich einen Verweis. Im Wiederholungsfall hat Azzouzi mit der Beantragung einer Geldstrafe oder eines Innenraumverbots zu rechnen.

Azzouzi hatte sich nach Abpfiff des Drittligaspiels gegen Rot-Weiss Essen am 8. Februar 2026 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Christian Ballweg und seinem Gespann verhalten.

Das Urteil ist rechtskräftig.