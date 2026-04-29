DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Levels
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Janou Levels vom Bundesligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Levels war in der 89. Minute der Bundesligapartie beim SV Werder Bremen am 22. April 2026 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Drei Spiele Sperre für Mönchengladbachs Castrop
Das DFB-Sportgericht belegt Jens Castrop von Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen.
Ein Spiel Sperre für SV Darmstadts Pfeiffer
Das Sportgericht des DFB belegt Patric Pfeiffer vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.
DFB-Sportgericht bestätigt Sperre für Otele
Das Sportgericht des DFB hat in mündlicher Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main den Einspruch des Spielers Philip Otele vom Hamburger SV gegen seine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen zurückgewiesen.