Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Levels

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Janou Levels vom Bundesligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Levels war in der 89. Minute der Bundesligapartie beim SV Werder Bremen am 22. April 2026 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden.