DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Stuttgarts Karazor
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Atakan Karazor vom Bundesligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Karazor war in der 69. Minute der Bundesligapartie bei der TSG Hoffenheim am 2. Mai 2026 von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.
Ein Spiel Innenraumverbot und Geldstrafe für Bielefeld-Coach Kniat
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Michel Kniat, Trainer des Zweitligisten Arminia Bielefeld, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der Lizenzligen sowie einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt.
Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Trainer nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.
Kniat hatte sich nach dem Zweitligaspiel gegen den VfL Bochum am 2. Mai 2026 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Tobias Stieler verhalten und daraufhin vom Unparteiischen die Rote Karte gesehen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
2000 Euro Geldstrafe für Essens Vorstandsvorsitzenden Pfeifer
Das DFB-Sportgericht belegt Marc-Nicolai Pfeifer, den Vorstandsvorsitzenden des Drittligisten Rot-Weiss Essen, im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.
12.000 Euro Geldstrafe für Waldhof Mannheim
Das DFB-Sportgericht hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 12.000 Euro belegt.
66.950 Euro Geldstrafe für Alemannia Aachen
Das Sportgericht des DFB hat den Drittligisten Alemannia Aachen mit einer Geldstrafe in Höhe von 66.950 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 22.300 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden.