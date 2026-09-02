Zwei Spiele Sperre für Schalkes Schallenberg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ron Schallenberg vom Bundesligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Schallenberg war in der 62. Minute des Bundesligaspiels beim FC Augsburg am 30. August 2026 von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.