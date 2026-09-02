DFB-Sportgericht

Zwei Spiele Sperre für Schalkes Schallenberg

02.09.2026
Nach seinem Platzverweis gesperrt: Ron Schallenberg (2.v.l.) von Schalke 04 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ron Schallenberg vom Bundesligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Schallenberg war in der 62. Minute des Bundesligaspiels beim FC Augsburg am 30. August 2026 von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

Mehr zum Thema

DFB-Sportgericht

Sportgericht verhandelt Hannover-Einsprüche

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag, 3. September 2026, ab 12.30 Uhr, am DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich die Einsprüche von Hannover 96 gegen zwei vorangegangene Einzelrichterentscheidungen.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

Zwei Spiele Sperre für Darmstadts Vukotic

Das DFB-Sportgericht belegt Aleksandar Vukotic vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.

Mehr lesen
DFB-Sportgericht

Zwei Spiele Sperre für Dortmunds Inacio

Das DFB-Sportgericht belegt Samuele Inacio vom Bundesligisten Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.

Mehr lesen