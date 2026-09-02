DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Schalkes Schallenberg
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ron Schallenberg vom Bundesligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Schallenberg war in der 62. Minute des Bundesligaspiels beim FC Augsburg am 30. August 2026 von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Sportgericht verhandelt Hannover-Einsprüche
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag, 3. September 2026, ab 12.30 Uhr, am DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich die Einsprüche von Hannover 96 gegen zwei vorangegangene Einzelrichterentscheidungen.
Zwei Spiele Sperre für Darmstadts Vukotic
Das DFB-Sportgericht belegt Aleksandar Vukotic vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Zwei Spiele Sperre für Dortmunds Inacio
Das DFB-Sportgericht belegt Samuele Inacio vom Bundesligisten Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.