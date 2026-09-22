DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Kölns Palm
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Leni Palm vom Frauen-Zweitligisten 1. FC Köln II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Palm war in der 86. Minute des Zweitligaspiels beim VfL Bochum am 20. September 2026 von Schiedsrichterin Jette Wolf des Feldes verwiesen worden.
Die Spielerin beziehungsweise ihr Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.
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Autor: dfb
Drei Spiele Sperre für Wehen Wiesbadens Gözüsirin
Das Sportgericht des DFB belegt Tarik Gözüsirin vom SV Wehen Wiesbaden im Einzelrichterverfahren wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall mit einer Sperre von drei Spielen.
Zwei Spiele Sperre für Aachens Bajic
Das DFB-Sportgericht hat Stefan Bajic von Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.
Zwei Spiele Sperre für Hoffenheims Vöhringer
Das DFB-Sportgericht hat Svenja Vöhringer von der TSG Hoffenheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.