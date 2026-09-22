Zwei Spiele Sperre für Kölns Palm

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Leni Palm vom Frauen-Zweitligisten 1. FC Köln II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Palm war in der 86. Minute des Zweitligaspiels beim VfL Bochum am 20. September 2026 von Schiedsrichterin Jette Wolf des Feldes verwiesen worden.



Die Spielerin beziehungsweise ihr Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.