DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Aachens Bajic
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Stefan Bajic vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Bajic war in der 85. Minute des Drittligaspiels bei den Würzburger Kickers am 15. September 2026 von Schiedsrichter Martin Wilke des Feldes verwiesen worden.
Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Hoffenheims Vöhringer
Das DFB-Sportgericht hat Svenja Vöhringer von der TSG Hoffenheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.
Sportgericht gibt Einspruch von Vincent Wagner statt
Das Sportgericht des DFB hat nach mündlicher Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main dem Einspruch von Vincent Wagner gegen das Urteil des Einzelrichters des DFB-Sportgerichts vom 7. September 2026 stattgegeben.
DFB-Sportgericht verhandelt Wagner-Einspruch
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt heute am DFB-Campus in Frankfurt über den Einspruch von Elversberg-Trainer Vincent Wagner gegen das vorangegangene Einzelrichterurteil vom 7. September.