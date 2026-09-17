Zwei Spiele Sperre für Aachens Bajic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Stefan Bajic vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Bajic war in der 85. Minute des Drittligaspiels bei den Würzburger Kickers am 15. September 2026 von Schiedsrichter Martin Wilke des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.