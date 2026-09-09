DFB-Sportgericht verhandelt Wagner-Einspruch am Freitag

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Freitag, 11. September 2026, ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich über den Einspruch von Vincent Wagner und der SV 07 Elversberg gegen das vorangegangene Einzelrichterurteil vom 7. September 2026.

Der Elversberger Trainer hatte gegen die im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am 5. September 2026 gegen ihn verhängte Gelb-Rote Karte Einspruch eingelegt. Dieser war vom Einzelrichter des DFB-Sportgerichts im schriftlichen Verfahren verworfen worden.