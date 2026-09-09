Drei Spiele Sperre für Duisburgs Lobinger

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Lex-Tyger Lobinger vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen

den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Lobinger war in der 25. Minute des Drittligaspiels bei Jahn Regensburg am 5. September 2026 von Schiedsrichter Ryo Tanimoto des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Ingolstadts Decker

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Elias Decker vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Decker war in der 4. Minute des Drittligaspiels gegen Alemannia Aachen am 4. September 2026 von Schiedsrichter Florian Lechner des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Lüers

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Julian Lüers vom Drittligisten VfB Stuttgart II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Lüers war in der 57. Minute des Drittligaspiels bei den Würzburger Kickers am 6. September 2026 von Schiedsrichter Timon Schulz des Feldes verwiesen worden.