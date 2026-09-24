DFB-Sportgericht
Ein Spiel Sperre für Paderborns U 23-Spieler Pruhs
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Pruhs vom Regionalligisten SC Paderborn U23 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel in der Regionalliga West belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Pruhs war in der 85. Minute des Regionalligaspiels gegen Borussia Dortmund U23 am 21. September des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Kölns Palm
Das DFB-Sportgericht hat Leni Palm vom Frauen-Zweitligisten 1. FC Köln II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele der 2. Frauen-Bundesliga gesperrt.
Drei Spiele Sperre für Wehen Wiesbadens Gözüsirin
Das Sportgericht des DFB belegt Tarik Gözüsirin vom SV Wehen Wiesbaden im Einzelrichterverfahren wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall mit einer Sperre von drei Spielen.
Zwei Spiele Sperre für Aachens Bajic
Das DFB-Sportgericht hat Stefan Bajic von Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.