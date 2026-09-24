DFB-Sportgericht

Ein Spiel Sperre für Paderborns U 23-Spieler Pruhs

24.09.2026
Verpasst ein Spiel: Florian Pruhs Foto: IMAGO/Fotostand

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Pruhs vom Regionalligisten SC Paderborn U23 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel in der Regionalliga West belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Pruhs war in der 85. Minute des Regionalligaspiels gegen Borussia Dortmund U23 am 21. September des Feldes verwiesen worden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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