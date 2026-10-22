DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Rostocks Dirkner
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jonas Dirkner vom Drittligisten F.C. Hansa Rostock im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Dirkner war in der 90.+4 Minute der Drittligapartie bei Alemannia Aachen am 17. Oktober 2026 von Schiedsrichter Eric Weisbach des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Freiburgs Stierli
Das DFB-Sportgericht hat Julia Stierli vom Frauen-Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.
Zwei Spiele Sperre für Potsdams Kirschstein
Das Sportgericht des DFB hat Merle Kirschstein vom Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Kirschstein war in der 66. Minute beim VfL Bochum des Feldes verwiesen worden.
Ein Spiel Sperre für Würzburgs Farahnak
Das Sportgericht des DFB belegt Ebrahim Farahnak vom Drittligisten FC Würzburger Kickers im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.