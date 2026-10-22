Zwei Spiele Sperre für Rostocks Dirkner

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jonas Dirkner vom Drittligisten F.C. Hansa Rostock im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Dirkner war in der 90.+4 Minute der Drittligapartie bei Alemannia Aachen am 17. Oktober 2026 von Schiedsrichter Eric Weisbach des Feldes verwiesen worden.