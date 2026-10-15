DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Mannheims Thalhammer
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Maximilian Thalhammer vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Thalhammer war in der 14. Minute der Drittligapartie gegen den FC Ingolstadt 04 am 14. Oktober 2026 von Schiedsrichter Timon Schulz des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
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