DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Freiburgs Stierli
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Julia Stierli vom Frauen-Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Stierli war in der 18. Minute der Bundesligapartie gegen RB Leipzig am 16. Oktober 2026 von Schiedsrichterin Daniela Kottmann des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Potsdams Kirschstein
Das Sportgericht des DFB hat Merle Kirschstein vom Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Kirschstein war in der 66. Minute beim VfL Bochum des Feldes verwiesen worden.
Ein Spiel Sperre für Würzburgs Farahnak
Das Sportgericht des DFB belegt Ebrahim Farahnak vom Drittligisten FC Würzburger Kickers im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.
Geldstrafe und Zuschauerteilausschluss für Waldhof Mannheim
Das DFB-Sportgericht belegt Mannheim wegen vier Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger, zwei davon mit nicht ausreichendem Ordnungsdienst, mit 100.000 Euro Geldstrafe und zwei Heimspielen Zuschauerteilausschluss, eins davon auf Bewährung.