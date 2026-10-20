Zwei Spiele Sperre für Freiburgs Stierli

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Julia Stierli vom Frauen-Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Stierli war in der 18. Minute der Bundesligapartie gegen RB Leipzig am 16. Oktober 2026 von Schiedsrichterin Daniela Kottmann des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.