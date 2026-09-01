Zwei Spiele Sperre für Darmstadts Vukotic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aleksandar Vukotic vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Vukotic war in der 20. Minute des Zweitligaspiels gegen Hannover 96 am 30. August 2026 von Schiedsrichter Timo Gerach des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.