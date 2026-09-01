DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Darmstadts Vukotic
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aleksandar Vukotic vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Vukotic war in der 20. Minute des Zweitligaspiels gegen Hannover 96 am 30. August 2026 von Schiedsrichter Timo Gerach des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Dortmunds Inacio
Das DFB-Sportgericht belegt Samuele Inacio vom Bundesligisten Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Pfarrkirchens Mesanovic
Das DFB-Sportgericht belegt Almir Mesanovic von YB Balkan Pfarrkirchen Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel der Futsal-Bundesliga.
Zwei Pokalspiele Sperre für Dortmunds Bensebaini
Das DFB-Sportgericht belegt Ramy Bensebaini von Bundesligist Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Pokalspielen.