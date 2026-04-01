Zwei Spiele Sperre für Bremens Arfaoui

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Amira Arfaoui vom Frauen-Bundesligisten SV Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Arfaoui war in der Nachspielzeit der Bundesligapartie beim 1. FC Union Berlin am 23. März 2026 von Schiedsrichterin Miriam Schwermer des Feldes verwiesen worden.

Eines der beiden Spiele Sperre hat Arfaoui bereits am vergangenen Sonntag während der Partie gegen die SGS Essen abgesessen.