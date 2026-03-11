Zwei Spiele Sperre für Braunschweigs Nkoa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Patrick Nkoa vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Nkoa war in der 67. Minute der Zweitligapartie beim SC Paderborn am 7. März 2026 von Schiedsrichter Lukas Benen des Feldes verwiesen worden.