Zwei Spiele Sperre für Braunschweigs Ehlers

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Kevin Ehlers vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Ehlers war in der 54. Minute der Zweitligapartie beim 1. FC Magdeburg am 3. August 2025 von Schiedsrichter Tom Bauer des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.