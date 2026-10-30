DFB-Sportgericht
Zwei Pokalspiele Sperre und Geldstrafe für Paderborns Curda
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Laurin Curda von Bundesligist SC Paderborn 07 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen und einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt.
Curda war in der ersten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart am 28. Oktober 2026 von Schiedsrichter Florian Badstübner des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
1000 Euro Geldstrafe für Saarbrückens Offensivspieler Pick
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Pick, den Spieler des Drittligisten 1. FC Saarbrücken, wegen einer unsportlichen Äußerung gegenüber Schiedsrichter Maximilian Lotz mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro belegt.
Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Redzepi
Das DFB-Sportgericht hat Dafina Redzepi vom VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
Zwei Pokalspiele Sperre für Gladbachs Sander
Das DFB-Sportgericht hat Philipp Sander von Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Pokalspielen belegt.