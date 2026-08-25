DFB-Sportgericht

Zwei Pokalspiele Sperre für Dortmunds Bensebaini

25.08.2026
Sieht Rot im Franz Beckenbauer Supercup: Dortmunds Ramy Bensebaini Foto: picture alliance / Norbert Schmidt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ramy Bensebaini von Bundesligist Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt.

Bensebaini war in der 90. Minute des Franz-Beckenbauer-Supercups gegen den FC Bayern München am 22. August 2026 von Schiedsrichter Daniel Schlager des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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