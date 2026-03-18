Zwei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Pfarrkirchens Berovic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Andreas Berovic vom Futsal-Bundesligisten YB Balkan Pfarrkirchen Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Berovic war in der 31. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim MCH Futsal Club Bielefeld am 7. März 2026 von Schiedsrichter Tobias Szombati des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.