DFB-Sportgericht
Zwei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Pfarrkirchens Berovic
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Andreas Berovic vom Futsal-Bundesligisten YB Balkan Pfarrkirchen Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Berovic war in der 31. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim MCH Futsal Club Bielefeld am 7. März 2026 von Schiedsrichter Tobias Szombati des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das DFB-Sportgericht hat Moritz Auth vom SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
DFB-Sportgericht reduziert Dzeko-Sperre
Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung in Frankfurt am Main die Sperre des Spielers Edin Dzeko vom Zweitligisten Schalke 04 von zwei Meisterschaftsligen der Lizenzligen auf ein Spiel reduziert und damit dessen Einspruch stattgegeben.