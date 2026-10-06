DFB-Sportgericht
Zwei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Mülheims Dinarvandi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Pooria Dinarvandi vom PCF Futsal Mülheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Dinarvandi war in der 20. Minute des Futsal-Bundesligaspiels beim TuS 1860 Pfarrkirchen am 3. Oktober 2026 von Schiedsrichter Andreas Grübel des Feldes verwiesen worden.
Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
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Autor: dfb
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