Zwei Freundschaftsspiele Sperre für Münsters Tikvic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Antonio Tikvic vom Drittligisten Preußen Münster im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Freundschaftsspielen belegt.

Tikvic war in der 43. Minute des Freundschaftsspiels gegen Hannover 96 am 24. Juli 2026 in Iserlohn von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis des Feldes verwiesen worden.