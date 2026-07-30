DFB-Sportgericht
Zwei Freundschaftsspiele Sperre für Münsters Tikvic
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Antonio Tikvic vom Drittligisten Preußen Münster im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Freundschaftsspielen belegt.
Tikvic war in der 43. Minute des Freundschaftsspiels gegen Hannover 96 am 24. Juli 2026 in Iserlohn von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Ein Freundschaftsspiel Sperre für Wolfsburgs Gerhardt
Das DFB-Sportgericht belegt Yannick Gerhardt vom Zweitligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Freundschaftsspiel.
59.750 Euro Geldstrafe für Energie Cottbus
Das DFB-Sportgericht belegt Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 59.750 Euro.
78.300 Euro Geldstrafe für Fortuna Düsseldorf
Das Sportgericht des DFB hat Fortuna Düsseldorf im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 78.300 Euro belegt.