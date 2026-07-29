DFB-Sportgericht
Ein Freundschaftsspiel Sperre für Wolfsburgs Gerhardt
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Yannick Gerhardt vom Zweitligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Freundschaftsspiel belegt.
Gerhardt war in der Nachspielzeit des Freundschaftsspiels gegen Olympique Lyon am 24. Juli 2026 von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen worden.
Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
78.300 Euro Geldstrafe für Fortuna Düsseldorf
Das Sportgericht des DFB hat Fortuna Düsseldorf im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 78.300 Euro belegt.
59.750 Euro Geldstrafe für Energie Cottbus
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Nach den massiven Pyrotechnik-Vorkommnissen im Rahmen des DFB-Pokalendspiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart in Berlin hat das Sportgericht des DFB beide Finalisten mit Geldstrafen von jeweils 260.000 Euro belegt.