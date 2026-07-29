Ein Freundschaftsspiel Sperre für Wolfsburgs Gerhardt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Yannick Gerhardt vom Zweitligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Freundschaftsspiel belegt.

Gerhardt war in der Nachspielzeit des Freundschaftsspiels gegen Olympique Lyon am 24. Juli 2026 von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.