Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) feiert 2025 sein 125-jähriges Bestehen. Zum Auftakt am 24. Januar mit einem Festakt in Leipzig, also der Stadt, in der am 28. Januar 1900 im Restaurant "Zum Mariengarten" der Grundstein gelegt wurde. Und auch im weiteren Verlauf des Jahres wollen wir die Liebe zum Fußball feiern. Ti amo, Fußball! Das ist der Leitgedanke auf www.dfb.de/fussballliebe, der dort auch im Video transportiert wird.

Auf der neuen Seite ist auch der Input der Fans gefragt. Hier werden Themen zur Liebe zum Fußball gesammelt, um ihn besser zu machen. Fans können sich auch für einen Newsletter anmelden und über die Zukunft des Fußballs mitdiskutieren. Also hier reinklicken!