Zulassung zur 3. Liga: Grünes Licht für alle sportlich qualifizierten Klubs

Das Zulassungsverfahren zur 3. Liga ist abgeschlossen. Das Teilnehmerfeld für die Saison 2025/2026 steht damit offiziell fest. Erneut haben alle sportlich qualifizierten Klubs die Zulassung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die kommende Spielzeit erhalten.

Im Vergleich zur Vorsaison sind sechs der 20 Teilnahmeplätze neu besetzt. Zwei Teams sind erstmals in der 3. Liga vertreten: der 1. FC Schweinfurt 05 und die TSG Hoffenheim II. Für die beiden anderen Aufsteiger MSV Duisburg und TSV Havelse ist es eine Rückkehr in die 3. Liga. Gleiches gilt für die Absteiger aus der 2. Bundesliga. Sowohl der SSV Ulm als auch der SSV Jahn Regensburg hatten die 3. Liga erst im vergangenen Sommer verlassen.

Im Zulassungsverfahren wird die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine überprüft - ähnlich wie im Lizenzierungsverfahren der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Prüfung für die 3. Liga unterliegt dem DFB, die eingereichten Unterlagen folgen festen Vorgaben aus dem DFB-Statut 3. Liga. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich gewährleisten.

Eröffnungsspiel am 1. August

Der Spielplan der 3. Liga für die Saison 2025/2026 wird Anfang Juli veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel ist für Freitag, 1. August, angesetzt. Nach den ersten beiden Spieltagen folgt die erste Runde im DFB-Pokal (15. bis 18. August), für die neun Drittligisten qualifiziert sind.

Die Hinrunde der 3. Liga beinhaltet zwei Wochenspieltage (16./17. September und 30. September/1. Oktober). In die Winterpause gehen die Drittligisten nach dem 19. Spieltag am 21. Dezember. Der Start in die Rückrunde erfolgt am 16. Januar 2026.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Saison live. 68 Partien sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren Dritten Programmen zu sehen. Highlightrechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.

Teilnehmerfeld der 3. Liga in der Saison 2025/2026

SSV Ulm

SSV Jahn Regensburg

VfL Osnabrück

F.C. Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden

FC Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken

SC Verl

SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln

Rot Weiss Essen

Alemannia Aachen

FC Energie Cottbus

VfB Stuttgart II

MSV Duisburg

1. FC Schweinfurt 05

TSV Havelse

TSG Hoffenheim II