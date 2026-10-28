DFB-Sportgericht

Zwei Pokalspiele Sperre für Gladbachs Sander

28.10.2026
Nach seiner Roten Karte vom DFB-Sportgericht gesperrt: Gladbachs Philipp Sander (l.) Foto: IMAGO

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Philipp Sander von Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt.

Sander war in der ersten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen den Karlsruher SC am 27. Oktober 2026 von Schiedsrichter Florian Lechner des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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