DFB-Sportgericht
Zwei Pokalspiele Sperre für Gladbachs Sander
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Philipp Sander von Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pokalspiele seines Vereins gesperrt.
Sander war in der ersten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen den Karlsruher SC am 27. Oktober 2026 von Schiedsrichter Florian Lechner des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
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