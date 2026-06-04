Wück: "Wollen unsere beste Leistung aufrufen"

Am Freitag (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) steht für die DFB-Frauen in Köln gegen Norwegen das vorletzte Spiel der WM-Qualifikation an. Bundestrainer Christian Wück und Sjoeke Nüsken sprechen auf der Abschluss-PK über die mögliche WM-Qualifikation und Erkenntnisse aus den vorherigen Spielen.

Christian Wück über...

...das morgige Spiel: Wir gehen mit voller Vorfreude in das Spiel. Ich denke, es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Beide Mannschaften rechnen sich Chancen aus, das Spiel morgen zu gewinnen. Wir wissen, dass wir uns direkt qualifizieren können, und genau so wollen wir morgen auch ins Spiel reingehen. Mit den tollen Zuschauerinnen im Rücken und diesem wirklich tollen Stadion, wollen wir unsere beste Leistung aufrufen, dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.

... Ann-Katrin Berger: Wir gehen davon aus, dass sie morgen spielen wird. Sie hat bisher individuell mit unserem Torwarttrainer Michael Fuchs trainiert, aber beim Abschlusstraining wird sie in der Lage sein vollständig mit zu trainieren.

... Erkenntnisse aus dem Hinspiel: Jedes Spiel beginnt von vorne, jedes Spiel muss neu gespielt werden. Die individuelle Qualität der Norwegerinnen wird trotz personeller Ausfällen, sehr hoch sein. Im Hinspiel haben wir zwei verschiedene Systeme der Norwegerinnen gesehen und daraus wollen wir die richtigen Schlüsse ziehen, weil wir davon ausgehen, dass sie mit denselben Systemen gegen uns spielen werden. Wir haben der Mannschaft dazu Lösungsvorschläge mitgegeben und darauf ist auch unser Abschlusstraining ausgerichtet.

... die beiden Spiele gegen Österreich: Wir haben aus den beiden Spielen viele Erkenntnisse gewinnen können. Natürlich war speziell das Remis im letzten Spiel ärgerlich für uns, aber für eine Entwicklung kann genau so ein Spiel hilfreich sein. Als wir die Auslosung gesehen haben, waren wir uns im Trainerinnenteam einig, dass wir im fünften Spiel die Chance bekommen uns zu qualifizieren. Wir haben es selbst in der Hand und wissen was in diesem Stadion möglich ist.

Sjoeke Nüsken über...

... ihr Debüt als Kapitänin: Ich freue mich natürlich riesig. Es ist eine unglaubliche Ehre als Kapitänin auf dem Platz stehen zu dürfen. Meine ganze Familie wird im Stadion sein, wir werden den Moment gemeinsam genießen. Das Vertrauen von Christian zu bekommen zeigt, dass ich meine Sache gut mache und ich hoffe sein Vertrauen morgen zurückzahlen kann mit einem guten Spiel.

... die Einstellung der Mannschaft: Unsere Trainingswoche war sehr, sehr gut. Wir nehmen uns vor, von Anfang an im Spiel zu sein und die Zweikämpfe anzunehmen. Gerade auch, weil Norwegen sehr sehr gut individuell aufgestellt ist, speziell auf den Außenpositionen außen und in den Eins-Gegen-Eins-Duellen. Wir freuen uns auf eine gute Stimmung und auf viele Zuschauerinnen im Stadion.

... Ausfälle in der Defensive: Wir haben eine enorm starke Breite in der Mannschaft und werden morgen eine gute Startelf auf dem Platz haben. In der Vergangenheit haben wir schon gezeigt, dass wir Ausfälle gut ersetzen können und das wird hoffentlich morgen wieder der Fall sein.