Einen Tag vor dem zweiten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) in Stavanger gegen Gastgeber Norwegen sprechen Bundestrainer Christian Wück und Nationalspielerin Jule Brand über den Klassiker des Frauenfußballs.

Christian Wück über...

... die Vorbereitung aufs Spiel: Viele Trainingseinheiten hatten wir nicht (nach dem Slowenien-Spiel; Anm. d. Red.), eigentlich nur eine, in der die komplette Mannschaft auf dem Platz stand. Es ist wichtig, die Mannschaft mit Videos auf den Gegner vorzubereiten, auf Verhaltensweisen aufmerksam zu machen und auf das Slowenien-Spiel zu schauen, wo noch nicht alle Rädchen ineinandergegriffen haben.

... den Kampf um den Gruppensieg: Norwegen ist der Gegner, der uns am meisten fordern wird. Sie haben die erfahrensten und qualitativ interessantesten Spielerinnen auf dem Platz. Wir müssen auf ihr Umschaltspiel aufpassen, die drei Spielerinnen in der Spitze sind jede auf ihre Art gefährlich. Wir treffen insgesamt auf eine qualitativ sehr starke Mannschaft.

... die Personalsituation: Es wird die eine oder andere Änderung in der Startelf geben. Es gab kleinere Blessuren im letzten Spiel, aber die medizinische Abteilung und die Physiotherapeuten haben sehr gut gearbeitet. Es sind alle fit, ich kann aus dem Vollen schöpfen.

... Gegner Norwegen: Unsere Aufgabe ist es, die Spielerinnen darauf vorzubereiten, dass da viel Substanz in der norwegischen Mannschaft steckt. Ob sie das in den vergangenen Jahren auf den Platz gebracht haben, ist irrelevant. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Es wird auch an Kleinigkeiten hängen, und ich hoffe, dass wir auch das nötige Spielglück haben werden. Die Norwegerinnen kennen den Kunstrasen besser und werden zu Beginn sicher einen kleinen Vorteil haben. Wir müssen von der ersten Minute an alles reinwerfen.

Jule Brand über...

... den Start in die WM-Qualifikation: Es ist immer schön, wenn man gut in eine Qualifikation startet. Das sollte uns Selbstvertrauen geben. Wir wissen aber auch, dass jetzt ein anderer Gegner auf uns zukommen wird. Wir müssen als Team gut funktionieren und Dinge verbessern, die nicht so gepasst haben gegen Slowenien.

... Norwegens Starspielerin Ada Hegerberg: Sie ist eine sehr, sehr gute Spielerin, immer gefährlich vor dem Tor. Wir müssen eng an ihr dran sein und dürfen sie nicht zum Zug kommen lassen. Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen bereit sein.

... das Spiel auf Kunstrasen: Ich habe ewig nicht mehr auf Kunstrasen gespielt und bin gespannt. Aber ich glaube, wenn der Ball verspringt, ist es nicht der Platz schuld. (lacht) Die Kunstrasenplätze in Norwegen sollen aber sehr gut sein, wir schauen im Training, dass wir uns schnell anpassen.