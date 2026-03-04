Frauen-Nationalmannschaft
Video: Traumdebüt und Auftakt nach Maß
Der Start ins Länderspieljahr 2026 und die WM-Qualifikation ist der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit Bravour geglückt. Beim 5:0 (2:0) im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion gegen Slowenien hatte auch Debütantin Larissa Mühlhaus allen Grund zum Jubeln - gleich bei der Premiere gelang ihr ein Tor. DFB.de hat die Highlights der Partie im YouTube-Video.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
Video: Weiterhin in Torlaune und zu null
Die DFB-Frauen haben auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Gleich vier verschiedene Torschützinnen und eine gut aufgelegte Ann-Katrin Berger sorgten für ein 4:0 in Norwegen. DFB.de hat die Highlights im Video.