Video: Traumdebüt und Auftakt nach Maß

Der Start ins Länderspieljahr 2026 und die WM-Qualifikation ist der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit Bravour geglückt. Beim 5:0 (2:0) im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion gegen Slowenien hatte auch Debütantin Larissa Mühlhaus allen Grund zum Jubeln - gleich bei der Premiere gelang ihr ein Tor. DFB.de hat die Highlights der Partie im YouTube-Video.