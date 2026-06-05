Wück: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft fährt zur WM 2027 in Brasilien! Nach dem 2:0 (2:0) im vorletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen äußerten sich Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen zum erfolgreichen Abend. DFB.de hat mitgeschrieben.

Christian Wück: Es war unser großes Ziel, uns heute zu qualifizieren. Wir wussten, dass wir die Chance bekommen, für klare Verhältnisse zu sorgen. Das haben wir heute gemacht. Norwegen ist eine Topnation. Wenn man die Spielerinnen heute gesehen hat, dann war das keine einfache Geschichte. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir kein Gegentor bekommen haben, auch wenn wir natürlich ein bisschen Glück hatten. Außerdem haben wir zwei wunderschöne Tore gemacht. Jede WM ist ein Riesenerlebnis, dass wir positiv gestalten wollen. Ich freue mich für mich, die Spielerinnen und ganz Deutschland.

Ann-Katrin Berger: Ich glaube, es wäre mir nach der EM viel zu schwer gefallen, aufzuhören. Ich freue mich riesig auf die WM. Ich habe es mir heute ein bisschen einfacher vorgestellt, aber die Mannschaft hat hinten und vorne stark gearbeitet und das macht meinen Job dann insgesamt doch viel leichter.

Marie Müller: Ein Tor zu schießen ist unglaublich. Unser Hauptziel war es sich für die WM zu qualifizieren, das haben wir geschafft. Mein Startelfdebüt direkt mit einem Tor zu belohnen, besser geht’s fast nicht. Man arbeitet das ganze Jahr darauf hin, dass man seinem Traum wieder nah kommt, dann wird man eingeladen und spielt direkt, schießt ein Tor, da fehlen einem die Worte.

Lea Schüller: Ich freue mich riesig. Man sieht in der Mannschaft, das wir glücklich sind. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, daher bin ich umso glücklicher. Die letzten Tage waren voller Energie, wir hatten die beste Trainingswoche seit langem. Genau das hat man heute auch gesehen.