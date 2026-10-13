Wück: "Ein absolutes Spitzenspiel"

Die Frauen-Nationalmannschaft hat in Bremen mit einem 2:1 (1:1) gegen Japan auch ihren zweiten Test der neuen Länderspielsaison gewonnen. Im Anschluss analysierten Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen die Partie und ordneten ihre Leistung ein. DFB.de hat mitgeschrieben.

Bundestrainer Christian Wück: Für mich als Trainer war es heute ein absolutes Spitzenspiel. Es waren zwei Mannschaften mit sehr, sehr hohem Niveau. Wir haben die erste Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir die Spielkontrolle übernommen. Wir waren sehr dominant, haben ein sehr gutes Passspiel gehabt und uns schließlich mit den Toren belohnt. Wir haben heute gemerkt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Wie wir dieses Spiel gegen eine Mannschaft wie Japan, die uns defensiv so sehr fordert, mit einem kleinen Verschieben im Mittelfeld hinbekommen haben, ist aller Ehren wert.

Sjoeke Nüsken: Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Japan hat es clever gespielt, im Mittelfeld hatten wir ein-, zweimal Unterzahl. Das haben wir aber sofort erkannt und umgestellt. Wir haben heute Moral gezeigt, wir haben uns nach vorne gefightet. Es war ein cooles Spiel, wir haben gut umgeschaltet und uns unsere Chancen erspielt. Es hat einfach Bock gemacht. Ich freue mich immer die Mannschaft als Kapitänin auf das Feld zu führen - wir haben aber auch so viele indivduelle Leadershiptypen, es ist einfach toll mit den Mädels zu spielen.

Linda Dallmann: Wir haben heute als komplettes Team überzeugt, es war auch wichtig zu sehen, wie wir auf einen Rückstand reagieren. Wir haben uns bis zum Ende als Einheit dagegengestellt. Es war einfach sehr schön auf dem Platz zu sein, es hat als Team einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben uns von einer sehr guten Seite präsentiert. Japan hat natürlich einen ganz anderen Spielstil - schwer zu verteidigen. Da muss man auch mal aushalten, den Ball nicht zu haben, und abwarten, um im richtigen Moment zuzupacken. Es ist unheimlich wichtig, solche Testspiele zu haben. Und hier in Bremen ist auch einfach immer eine sehr, sehr gute Stimmung - wir kommen gerne wieder.

Klara Bühl: Ich freue mich natürlich immer, wenn ich auf der Scorerliste stehen kann. Aber heute freut es mich einfach, dass wir als Mannschaft einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Wir saßen zwischen den Spielen zusammen und haben analysiert, dass das solche Früchte trägt, ist ein wunderschönes Gefühl, das wir jetzt auch mitnehmen wollen. Bei meiner Chance in der ersten Halbzeit habe ich mich schon sehr geärgert, dass der Ball nicht reinging, aber mit gewisser Erfahrung gelernt, dass da immer noch eine Chance kommt, man sollte nicht frustriert sein - das hat sich heute mal wieder bewiesen.