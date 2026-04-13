Wück: "Der Schlüssel fürs Spiel liegt im Timing"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht vor ihrem dritten Spiel der WM-Qualifikation. Am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück die Auswahl Österreichs in Nürnberg. Auf der Abschluss-PK vor dem ersten Duell des Länderspieldoppelpacks sprachen Wück und Mittelfeldspielerin Linda Dallmann über den Gegner, das letzte Duell in Nürnberg und die WM-Qualifikation.

Christian Wück über ...

... den Reiz der Partie in Nürnberg: Wenn man hier nicht selber gespielt hat, kann man es vielleicht nicht nachvollziehen. Es ist immer etwas Besonderes hierher zu kommen. Ich hoffe, das zu wiederholen, was wir beim letzten Spiel gegen Österreich hier in Nürnberg geleistet haben.

... die Vorbereitung: Der Schwerpunkt im Training war das Timing - das Timing im Loslaufen, das Timing im Passspielen. Da haben wir viel mit den Spielerinnen gemacht. Ich bin überzeugt, dass darin der Schlüssel für das Spiel morgen liegen wird.

... den Kader: Es sind alle fit. Alle Spielerinnen stehen zur Verfügung. Sie werden gleich alle beim Abschlusstraining dabei sein.

... die Chancen auf den WM-Titel: Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.

... Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga: Ich kenne sie aus ihrer Zeit beim DFB, ich wünsche ihr alles, alles Gute. Es ist ein positives Zeichen.

Linda Dallmann über ...

... die letzte Partie gegen Österreich: Das Spiel war besonders in der zweiten Halbzeit gut. Morgen wollen wir aber über beide Halbzeiten gut spielen. Das mussten wir uns in der letzten Zeit ankreiden lassen, nicht über die gesamte Zeit da zu sein. Morgen wollen wir die gute Leistung der zweiten Halbzeit direkt nach vorne ziehen.

... die bisherigen Spiele der WM-Qualifikation: Es war wichtig für uns ,dass wir uns eine gute Ausgangslage erarbeiten. Es waren furiose Spiele, auch wenn die Ergebnisse die Partien deutlicher aussehen lassen, als sie waren. Dennoch ist es eine super Ausgangslage für uns. So wollen wir auch morgen aufspielen.

... einen "Derbycharakter": Ein Derby beweist eine geografische Nähe, weshalb diese Annahme beim Spiel gegen Österreich nahe liegt. Es ist ein Nachbarschaftsduell, viele Österreicherinnen spielen in der Bundesliga, wir kennen uns. Ich bin davon überzeugt, dass es morgen ein spannendes Spiel werden wird.

... ihr Spiel bei Duellen mit Favoritenrolle: Ich finde diese Spiele schwierig zu bespielen. Ich kann die Lösungen auf engem Raum finden, habe aber auch nichts dagegen, wenn es hin und her geht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir morgen ein so defensives Spiel von Österreich sehen werden.

... Marie-Louise Eta: Man kriegt ja jetzt auch mit, dass immer mehr weibliche Trainerinnen in den ganzen Lizenzen dabei sind. Auch bei uns bei Bayern jetzt eine Clara Schöne, die gerade die Lizenz macht. Also es ist natürlich auch schön zu sehen, dass immer mehr Frauen jetzt auch vor allem auch in den Pro-Lizenzen dabei sind. Und genau das ist jetzt auch der Weg, um immer mehr Frauen hoffentlich auch in Männer- und Frauenclubs zu verteilen.