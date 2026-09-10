Google Pixel Frauen-Bundesliga
Wolfsburg gegen FC Bayern in der Volkswagen Arena
Ein weiteres Highlightspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht fest: Der VfL Wolfsburg empfängt am 10. Spieltag Titelverteidiger und Doublesieger FC Bayern München in der Volkswagen Arena. Die Partie wird am Samstag, 14. November 2026, ausgetragen und um 17.55 Uhr angepfiffen. Die ARD überträgt das Topspiel live. Auch MagentaSport und DAZN zeigen die Begegnung.
In der vergangenen Saison entschieden die Münchnerinnen beide direkten Duelle für sich. In Wolfsburg gewann der FC Bayern am 6.Spieltag mit 3:1, das Rückspiel in München am 19. Spieltag endete 4:1. Nun treffen die beiden erfolgreichsten Teams der vergangenen Jahre erneut in der Volkswagen Arena aufeinander.
Details zum Ticket-Verkaufsstart für das Spiel gegen den FC Bayern München gibt der VfL Wolfsburg zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: ag
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