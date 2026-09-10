Google Pixel Frauen-Bundesliga

Wolfsburg gegen FC Bayern in der Volkswagen Arena

10.09.2026
Ewig junges Topspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München Foto: imago

Ein weiteres Highlightspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht fest: Der VfL Wolfsburg empfängt am 10. Spieltag Titelverteidiger und Doublesieger FC Bayern München in der Volkswagen Arena. Die Partie wird am Samstag, 14. November 2026, ausgetragen und um 17.55 Uhr angepfiffen. Die ARD überträgt das Topspiel live. Auch MagentaSport und DAZN zeigen die Begegnung.

In der vergangenen Saison entschieden die Münchnerinnen beide direkten Duelle für sich. In Wolfsburg gewann der FC Bayern am 6.Spieltag mit 3:1, das Rückspiel in München am 19. Spieltag endete 4:1. Nun treffen die beiden erfolgreichsten Teams der vergangenen Jahre erneut in der Volkswagen Arena aufeinander.

Details zum Ticket-Verkaufsstart für das Spiel gegen den FC Bayern München gibt der VfL Wolfsburg zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: ag

Mehr zum Thema

Google Pixel Frauen Bundesliga, Google Pixel, Ball, Spielball, Platzhalter, Nike, TV-News, 2026/2027, tvnews, Schmuckbild, Symbolbild
Google Pixel Frauen-Bundesliga

FAQ: Hier ist Bremen gegen HSV live im TV und Stream zu sehen

Der 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt mit dem Nordderby im Weserstadion am Freitag (ab 18.30 Uhr) zwischen dem SV Werder Bremen und Hamburger SV. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 4. Spieltag zusammen.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

Werder-Kapitänin Ulbrich vor Nordderby: "Weil wir die bessere Mannschaft sind"

Zur neuen Saison wurde Michelle Ulbrich zur neuen Kapitänin des SV Werder Bremen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gewählt. Im DFB.de-Interview spricht die 29-jährige Innenverteidigerin über ihre neue Rolle und das Derby gegen den Hamburger SV.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

6. Spieltag zeitgenau angesetzt: Frankfurt gegen Bayern live in der ARD

Der DFB hat in Absprache mit den TV-Partnern den 6. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Die sieben Begegnungen werden vom 2. bis 4. Oktober ausgetragen. Alle Infos gibt es hier.

Mehr lesen