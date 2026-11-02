Bei Lehrgängen und Sichtungen haben die DFB-Trainer in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe hoffnungsvoller Talente unter die Lupe genommen, doch nun geht es endlich auf den Platz. Die U 18-Nationalmannschaft reist in der kommenden Woche an die Türkische Riviera und tritt dort zu zwei Länderspielen gegen die Gastgeber an. Für die beiden Aufeinandertreffen hat U 18-Cheftrainer Christian Wörns nun 23 Spieler in den Kader berufen.

"Nachdem wir zwei Lehrgänge und diverse Sichtungen in den Vereinen hatten, bei denen wir bis dato ca. 50 Spieler besser kennengelernt haben, freuen wir uns auf die beiden Länderspiele gegen die Türkei", sagt Wörns. "Vor allem Freundschaftsspiele sind besonders wichtig in diesem Kennenlernprozess, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, auf denen wir aufbauen werden, um eine schlagfertige Truppe für die erste Qualifikationsrunde zur U 19-EM 2028 im März auf den Platz bringen."

Der erste Vergleich steigt am Samstag, 14. November (ab 10 Uhr MEZ), auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya. Zur schnellen Revanche beider Mannschaften kommt es dann an gleicher Stelle am Dienstag, 17. November (ab 10 Uhr MEZ).