U 18-Junioren
U 18 testet erneut gegen die Türkei
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft trifft heute (ab 15 Uhr) erneut im Emirhan Sport in Manavgat bei Antalya auf Gastgeber Türkei. Den ersten Vergleich entschied die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns am vergangenen Samstag 2:0 für sich. Fadi Zarqelain und Nevio Zumpano trafen dabei für den DFB-Nachwuchs.
Die Startelf: Seidler - Vogt, Failer, Diallo, Tidjani (C) - Idrizi - Speidel, Zumpano, Yigit, Von Diczelski - Meyer
Für die beiden Duelle mit der Türkei hatte Wörns 23 Spieler in seinen Kader berufen. "Das sind hier unsere ersten Spiele mit diesem Jahrgang", so der Trainer. "Deshalb nutzen wir sie erst mal, um zu sichten und auszuprobieren."
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
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U 18 trifft heute auf Türkei
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