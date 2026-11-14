U 18 gewinnt gegen die Türkei

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat beim Lehrgang in der Türkei das erste von zwei Länderspielen gegen den Gastgeber für sich entscheiden können . Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns gewann auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya 2:0 (1:0) gegen die türkischen Junioren. Fadi Zarqelain (28.) und Nevio Zumpano (46.) erzielten die Treffer für die DFB-Auswahl.

"In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Glück und einen guten Torwart benötigt", so Wörns. "Wir erzielen durch eine Einzelleistung den Führungstreffer. Mit der ersten Halbzeit waren wir insgesamt nicht so zufrieden. Die zweite Halbzeit lief besser, wobei wir direkt nach der Halbzeitpause den zweiten Treffer nachlegen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Das sind unsere ersten Spiele mit diesem Jahrgang, deshalb nutzen wir sie erstmal um zu sichten und auszuprobieren."

Zur schnellen Revanche beider Mannschaften kommt es dann an gleicher Stelle am Dienstag, 17. November (ab 15 Uhr MEZ).