Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat beim Lehrgang in der Türkei auch das zweite Länderspiel gegen den Gastgeber für sich entscheiden können. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns gewann auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya 4:1 (2:0) gegen die türkischen Junioren. Jannes von Diczelski (41.), Nouh Tidjani (45.+1) und John Davis Meyer (58.) brachten die DFB-Auswahl in Führung. Für die Türkei verkürzte Ada Yüzgec (62.) zum 1:3. Das letzte Tor für die deutsche U 18 gelang Ahmad Nadji (86.).

"Wir haben das Spiel verdient gewonnen und sind besser aufgetreten als in der ersten Begegnung", sagte Christian Wörns. "Trotzdem war ich nicht ganz zufrieden, da wir 3:0 geführt haben und dann die türkische Mannschaft unnötig durch einen eigenen individuellen Fehler zurück ins Spiel geholt haben. So wurde es nochmal etwas unruhig."