U 18-Junioren
U 18 gewinnt erneut gegen die Türkei
Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat beim Lehrgang in der Türkei auch das zweite Länderspiel gegen den Gastgeber für sich entscheiden können. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns gewann auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya 4:1 (2:0) gegen die türkischen Junioren. Jannes von Diczelski (41.), Nouh Tidjani (45.+1) und John Davis Meyer (58.) brachten die DFB-Auswahl in Führung. Für die Türkei verkürzte Ada Yüzgec (62.) zum 1:3. Das letzte Tor für die deutsche U 18 gelang Ahmad Nadji (86.).
"Wir haben das Spiel verdient gewonnen und sind besser aufgetreten als in der ersten Begegnung", sagte Christian Wörns. "Trotzdem war ich nicht ganz zufrieden, da wir 3:0 geführt haben und dann die türkische Mannschaft unnötig durch einen eigenen individuellen Fehler zurück ins Spiel geholt haben. So wurde es nochmal etwas unruhig."
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
U 18 testet erneut gegen die Türkei
Die deutsche U 18 trifft heute (ab 15 Uhr) erneut im Emirhan Sport in Manavgat bei Antalya auf Gastgeber Türkei. Den ersten Vergleich gewann die Auswahl von Trainer Christian Wörns 2:0.
U 18 gewinnt gegen die Türkei
Die deutschen U 18-Junioren haben beim Lehrgang in der Türkei das erste von zwei Länderspielen gegen den Gastgeber für sich entscheiden können. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns gewann in Manavgat 2:0 (1:0) gegen die türkischen Auswahl.
U 18 trifft heute auf Türkei
Die U 18-Junioren bestreiten an der Türkischen Riviera im Rahmen eines Lehrgangs zwei Länderspiele gegen die Gastgeber. Das erste Duell findet heute (ab 14 Uhr) auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya.