DFB-Campus
WM-Vorbereitungen: Vom Campus bis nach Carolina
Das erste Spiel der WM wird im Juni angepfiffen – auf dem DFB-Campus läuft das Turnier indes schon seit Monaten. In nur wenige Projekte sind derart viele Bereiche des DFB involviert wie in die Planung und Umsetzung einer Weltmeisterschaft. All das mit dem Ziel, dass das Turnier ein Erfolg wird: auf dem Platz und darüber hinaus.
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Kategorien: DFB-Campus, WM 2026, DER DFB
Autor: dfb
FIFA nominiert vier DFB-Schiris für die WM
DFB-Schiedsrichter Felix Zwayer ist gemeinsam mit seinen Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz von der FIFA für die anstehende Weltmeisterschaft nominiert worden. Zudem wird Bastian Dankert als Video-Assistent zum Einsatz kommen.
Ben Hawighorst: Mein Tag am DFB-Campus
20.000 Übernachtungen haben bislang auf dem DFB-Campus stattgefunden, 2500 Trainingseinheiten. Das Gros davon fällt auf die Junior*innen-Teams des DFB. Wie erleben die Spieler den Campus und seine Sportanlagen? U 18-Kapitän Ben Hawighorst berichtet.
"Der Campus bringt Menschen zusammen"
Der Bau des DFB-Campus war für den DFB ein Projekt von historischer Dimension. Im DFB-Journal sprechen Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald über erfüllte Erwartungen, besondere Orte und die Bedeutung für den Fußball.