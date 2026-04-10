WM-Vorbereitungen: Vom Campus bis nach Carolina

Das erste Spiel der WM wird im Juni angepfiffen – auf dem DFB-Campus läuft das Turnier indes schon seit Monaten. In nur wenige Projekte sind derart viele Bereiche des DFB involviert wie in die Planung und Umsetzung einer Weltmeisterschaft. All das mit dem Ziel, dass das Turnier ein Erfolg wird: auf dem Platz und darüber hinaus.