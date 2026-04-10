DFB-Campus

WM-Vorbereitungen: Vom Campus bis nach Carolina

10.04.2026
Auf dem Gelände der Wake Forest University wird sie trainieren. Andreas Rettig, Julian Nagelsmann und Rudi Völler waren schon da. Hier stehen sie mit Universitätspräsidentin Susan R. Wente (zweite von links), Vizepräsident John Currie (Mitte) und Allen Joines (rechts), dem Bürgermeister von Winston-Salem, auf einem der Plätze Foto: Wake Forest Athletics

Das erste Spiel der WM wird im Juni angepfiffen – auf dem DFB-Campus läuft das Turnier indes schon seit Monaten. In nur wenige Projekte sind derart viele Bereiche des DFB involviert wie in die Planung und Umsetzung einer Weltmeisterschaft. All das mit dem Ziel, dass das Turnier ein Erfolg wird: auf dem Platz und darüber hinaus.

Zum vollständigen Bericht im DFB-Journal

Kategorien: DFB-Campus, WM 2026, DER DFB

Autor: dfb

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