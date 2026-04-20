WM-Qualifikation in Slowenien: Jetzt Tickets sichern

Im sechsten und letzten WM-Qualifikationsspiel trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag, 9. Juni (ab 18 Uhr), auf Slowenien. Die Partie wird im Stadion Stožice in der Hauptstadt Ljubljana, dem größten Stadion des Landes, ausgetragen. Karten für den deutschen Fanblock S22 sind nun über das Ticketportal des slowenischen Verbands verfügbar und kosten 16 Euro.

Im Hinspiel in Dresden setzte sich die DFB-Auswahl mit 5:0 gegen die Sloweninnen durch, in Ljubljana kann der entscheidende Schritt zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien folgen.