WM-Qualifikation: Gastspiel in Norwegen im ZDF-Livestream

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht am heutigen Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) in Norwegen das zweite Spiel in der WM-Qualifikation an. Nach dem Auftaktsieg am Dienstag gegen Slowenien möchte das Team von Bundestrainer Christian Wück nun auch im ersten Auswärtsspiel des Länderspieljahres 2026 erfolgreich sein. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie in Stavanger im FAQ zusammen.

Wer überträgt die Partie in Stavanger?

Übertragen wird das Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien im Livestream in der ZDF-Mediathek. Um 17.50 Uhr, zehn Minuten vor Anpfiff, startet die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann.

Wo wird gespielt?

Die DFB-Frauen gastieren für das Auswärtssspiel in der Küstenstadt Stavanger im Südwesten Norwegens. Gespielt wird in der 15.900 Plätze fassenden Lyse Arena, dem Heimspielort von Viking Stavanger.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Norwegen aus?

Die heißen Duelle um Titel liegen mittlerweile ein paar Jahre zurück, doch nach wie vor gilt das Duell mit den Norwegerinnen als Klassiker. Von 42 Aufeinandertreffen gewannen die Deutschen 21 Spiele, 14 Partien gingen an Norwegen. Ausgespielt wurden dabei auch die EM-Titel 1989 (4:1), 1991 (3:1 n.V.), 2005 (3:1) und 2013 (1:0) sowie der WM-Titel 1995 (0:2). Letztmals begegneten sich die Teams 2021, als Laura Freigang, Linda Dallmann und Paulina Krumbiegel die deutschen Tore zum 3:1 (2:1) erzielten. In der WM-Qualifikation spielten die Teams bisher zweimal gegeneinander, 1997 bzw. 1998 gewannen beide jeweils ihre Heimspiele.

Wie steht es in der deutschen Gruppe?

Parallel zum deutschen Auftaktsieg gewann Norwegen in Österreich mit 1:0 (0:0). Nach dem 1. Spieltag führt Deutschland somit Gruppe 4 in Liga A an, Norwegen und Österreich folgen auf Platz zwei und drei. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde 2027, die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten aus Liga A können sich ihre Tickets für das Turnier in Brasilien noch über Play-offs holen.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück hat ein ursprünglich 23-köpfiges Aufgebot für die ersten Spiele der Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien nominiert. Nach überstandener Verletzung kehrt Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) erstmals wieder in den Kader zurück. Außerdem findet Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) nach längerer Zeit einen Platz in der Auswahl der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer hat erstmals Jella Veit ins Team berufen, nachdem Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme hatte absagen müssen. Zudem ist die Bremerin Larissa Mühlhaus für Selina Cerci (TSG Hoffenheim), die ebenfalls verletzt absagen musste, in den Kader nachgerückt. Außerdem musste Klara Bühl wegen einer Verletzung im Training vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Aufgrund von Verletzungen musste Wück von Vorneherein auf Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Alara Şehitler (FC Bayern München) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) verzichten.

Wer leitet die Partie in Stavanger?

Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart ist mit der Spielleitung betraut. Unterstützt wird sie an den Seitenlinie von ihren Landsfrauen Camille Soriano und Melissa Rossignol. Vierte Offizielle ist die Französin Elisa Daupeux.

Was müssen Fans zum Spiel wissen?

Was die Fans für das Auswärtsspiel in Stavanger beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.