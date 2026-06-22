Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich am Samstag in Toronto beim 2:1 der deutschen Nationalmannschaft über die Elfenbeinküste im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Das ergaben die Untersuchungen am Sonntag in Winston-Salem, wo die Nationalmannschaft ihr Teamquartier für die WM in den USA, Kanada und Mexiko bezogen hat. Der Verteidiger des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund wird vorerst bei der Mannschaft in den USA bleiben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt: "Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau. Es hätte seine WM werden können. Wir haben gestern alle versucht, ihn aufzubauen - zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt. Es ist ein schönes Zeichen, dass er zunächst hier im Mannschaftskreis bleibt, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss. Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM.“

"Was jetzt zählt, ist die Mannschaft"

Schlotterbeck selbst sagte: "Was jetzt zählt, ist die Mannschaft", schrieb der Dortmunder bei Instagram. "Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen!"

Er selbst brauche "noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen", so der 26-Jährige. "Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben. Danke für euer Verständnis."