Werder-Verteidigerin Sarah Gutmann: "In München alles raushauen"

Seit Januar steht Abwehrspielerin Sarah Gutmann beim SV Werder Bremen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga unter Vertrag. Mit dem Tabellenvierten tritt die 20-Jährige am Freitag (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) bei Spitzenreiter FC Bayern München an. Im DFB.de-Interview spricht die Nationalspielerin von Österreich mit Mitarbeiter Peter Haidinger über wichtige Tore und das Topspiel.

DFB.de: Warum sind Sie plötzlich so torgefährlich, Frau Gutmann?

Sarah Gutmann: Gute Frage. So richtig weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. (lacht) Im Training war ich bei Standardsituationen schon immer die Zielspielerin, was überhaupt nicht funktionierte. Danach haben wir eine Umstellung vorgenommen und plötzlich klappt es.

DFB.de: Nach Ihrem Doppelpack beim 4:3-Heimsieg gegen den SC Freiburg erzielten Sie nun in der Verlängerung beide Treffer zum 2:0-Pokalsieg beim 1. FSV Mainz 05. Wie wichtig war das Weiterkommen auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf?

Gutmann: Unser Ziel war, dass wir im DFB-Pokal überwintern. Das haben wir geschafft. Wir hätten die Partie gerne in der regulären Spielzeit entschieden, sind aber sehr glücklich, dass wir eine Runde weiter sind.

DFB.de: Welchen Stellenwert hat der Pokalwettbewerb im Vergleich zur Meisterschaft und welchen Gegner wünschen Sie sich für das Viertelfinale?

Gutmann: Spiele, in denen es um alles geht, haben ihren ganz besonderen Reiz. Beide Wettbewerbe haben für mich jedoch denselben Wert. Wenn wir Pokalsiegerinnen werden wollen, müssen wir ohnehin gegen jeden Gegner gewinnen.

DFB.de: In der Liga hat sich der SV Werder als Tabellenvierter in der Spitzengruppe etabliert. Hatten Sie damit im Vorfeld dieser Saison gerechnet?

Gutmann: Wir haben vor der Saison unsere Ziele im Team besprochen und sehen uns im gesicherten Mittelfeld. Alles was darüber ist, wäre ein Bonus. Dass es bislang so gut läuft, ist super. Aber wir dürfen nicht nachlassen, müssen weiter hart arbeiten.

DFB.de: Im Sommer gab es einen erheblichen Umbruch im Kader, auch einige Leistungsträgerinnen verließen den Verein. Dennoch gelang der Saisonstart. Was zeichnet das Team in dieser Saison vor allem stark?

Gutmann: Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt im Team. Der Spaßfaktor, der sehr wichtig ist, kommt im Training nie zu kurz. Der gute Saisonstart hat uns generell Rückenwind und Selbstvertrauen gegeben.

DFB.de: Welchen Anteil am Erfolg hat Trainerin "Fritzy" Kromp? Wie hat sie es geschafft, so schnell erneut eine funktionierende Mannschaft zu formen?

Gutmann: Wir sind bereits während der Vorbereitung sehr professionell miteinander umgegangen, haben hart an uns gearbeitet. Alle ziehen an einem Strang, das gesamte Trainerteam macht einen guten Job.

DFB.de: Der Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt beträgt lediglich einen Punkt. Sehen Sie die Chance, dass sich der SV Werder erstmals in seiner Vereinsgeschichte für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren könnte?

Gutmann: Wir tun gut daran, wenn wir weiterhin nur von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass es große Konkurrenz gibt mit den Teams in der Liga. Wir geben unser Bestes, um die bestmögliche Platzierung zu erreichen.

DFB.de: Nach zuletzt zwei Siegen steht nun das Gastspiel beim Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München an. Was ist dort für den SV Werder drin?

Gutmann: Wenn wir defensiv gutstehen und alles verteidigen, was geht, und dazu bei unseren Kontern einige Nadelstiche setzen, dann ist vielleicht etwas möglich. Fakt ist, dass wir in München ein dickes Brett bohren müssen.

DFB.de: National haben die Münchnerinnen seit mehr als zwei Jahren nicht mehr verloren und sind allein in der Meisterschaft seit 50 Partien ungeschlagen. Wie sehr nötigt Ihnen, dass Respekt ab?

Gutmann: Ich habe generell vor jeder Mannschaft Respekt. Aber wenn Klara Bühl oder Pernille Harder auf einen zulaufen, ist das schon nochmal etwas anderes. Wir werden in München alles raushauen und am Ende wird man sehen, wofür es reicht.

DFB.de: Wie könnte es gelingen, diese eindrucksvolle Serie zu beenden?

Gutmann: Das wäre ein Wahnsinn. (lacht) Je länger wir kein Gegentor fangen und die Partie offen gestalten, umso ungeduldiger könnten die Bayern-Spielerinnen werden. Grundsätzlich ist im Fußball immer alles möglich.

DFB.de: Ebenso wie gleich vier Ihrer Mitspielerinnen werden Sie in München auch auf einige Teamkolleginnen aus der österreichischen Nationalmannschaft treffen. Gibt es im Vorfeld einen Austausch?

Gutmann: Vor dem Spiel halten wir uns alle bedeckt. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Barbara Dunst, Katharina Naschenweg und Sarah Zadrazil. Nach dem Spiel werden wir uns dann sicherlich kurz austauschen.

DFB.de: Wie sehr hat es Ihnen bei Ihrem Wechsel nach Bremen im zurückliegenden Winter geholfen, dass beispielsweise mit Mariella El Sherif oder Chiara D'Angelo zwei Landsfrauen bereits zum Kader gehörten?

Gutmann: Das war für mich sogar ein ausschlaggebender Punkt. Beide haben mir von Anfang an geholfen, was vieles erleichtert hat.

DFB.de: Wie gefällt es Ihnen grundsätzlich in Norddeutschland?

Gutmann: Bis auf das Wetter ist alles sehr cool. (lacht) Ich bin in Österreich in einem kleinen Dorf aufgewachsen, finde das Stadtleben in Bremen super.

DFB.de: Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie?

Gutmann: Mit Österreich will ich im nächsten Jahr zur WM nach Brasilien. Dafür müssen wir im Dezember die Playoff-Spiele gegen die Schweiz gewinnen. Mit Werder möchte ich auf jeden Fall im DFB-Pokal möglichst weit kommen.