Google Pixel Frauen-Bundesliga
Werder Bremen gegen den Hamburger SV: Nordderby im Weserstadion
Es ist eine Premiere in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Am 6. Spieltag (10.10.-13.10.2025) empfängt Werder Bremen den Hamburger SV erstmals im Weserstadion.
Nach dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Nordrivalen im DFB-Pokal vor 57.000 Zuschauer*innen im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion, hoffen die Bremerinnen nun auf einen neuen Zuschauerrekord bei einem Heimspiel. In der Pokal-Partie hatte Werder mit einem 3:1-Erfolg den Finaleinzug perfekt gemacht.
Da die zeitgenaue Terminierung des Nordderbys noch aussteht, ist ein genauer Start des Ticketverkaufs noch nicht offiziell bekanntgegeben - voraussichtlich startet dieser Anfang August.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: ae
Mühlhaus, Gräwe, Veit und Co.: Die wichtigsten Transfers
Wenn die neue Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem 21. und 24. August startet, dann werden einige Nationalspielerinnen für neue Klubs am Ball sein. DFB.de mit einem aktuellen Überblick über die bislang wichtigsten Transfers.
Teilnehmerfeld der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht fest
Der DFB hat das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2026/2027 der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga abgeschlossen. Alle bisher sportlich qualifizierten Klubs erfüllen die Voraussetzungen und sind für die zugelassen.
"Pitch of the Year": Leipzig und Hoffenheim haben den besten Rasen
RB Leipzig hat in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den Award "Pitch of the Year" gewonnen. In der 3. Liga darf sich die TSG Hoffenheim II über den Preis für den besten Rasen freuen.