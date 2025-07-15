Werder Bremen gegen den Hamburger SV: Nordderby im Weserstadion

Es ist eine Premiere in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Am 6. Spieltag (10.10.-13.10.2025) empfängt Werder Bremen den Hamburger SV erstmals im Weserstadion.

Nach dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Nordrivalen im DFB-Pokal vor 57.000 Zuschauer*innen im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion, hoffen die Bremerinnen nun auf einen neuen Zuschauerrekord bei einem Heimspiel. In der Pokal-Partie hatte Werder mit einem 3:1-Erfolg den Finaleinzug perfekt gemacht.

Da die zeitgenaue Terminierung des Nordderbys noch aussteht, ist ein genauer Start des Ticketverkaufs noch nicht offiziell bekanntgegeben - voraussichtlich startet dieser Anfang August.